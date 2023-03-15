Akşener'den Cumhur İttifakı'na HÜDA PAR tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR ile görüşmelerine tepki gösteren Akşener, "Bu yeni birliktelikler sonrasında, Sayın Erdoğan ve Genişletilmiş Cumhur İttifakı’nın, seçim beyannamesine de, artık, bazı yeni başlıkların, dahil olduğunu düşünebiliriz." dedi.

Akşener, "14 Mayıs’ta da, milletin kararıyla, mağlup olacaksınız." ifadelerini kullandı.



Akşener'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

SİNAN ATEŞ ÇAĞRISI

Gün ortasında, başkentin göbeğinde işlenen, bu cinayetin üstünden, tam, 3 buçuk ay geçti. Adalet, hâlâ yerini bulmadı. Açılan dava, bir milim bile ilerlemedi. Suçluların gözaltına alınacağı yerde; adalet gözaltına alındı. Suçlulara kelepçe takılacağı yerde; Adalete kelepçe takıldı.Cinayetin failleri yakalandı. Ama ona yardım ve yataklık edenler, serbest bırakıldı. Telefon kayıtlarında, tüm ilişki ağı ortaya döküldü. Katiller yakalandı. Ama emri verenler, serbest kaldı.

Sayın Erdoğan; arkandan dönen dümenler karşısında; bu kadar kifayetsiz olma! Adaleti gölgeleyenlere karşısında, bu kadar basiretsiz olma! Mafyalar, simsarlar, uyuşturucu kaçakçıları karşısında; bu kadar aciz olma! Sen bu memleketin Cumhurbaşkanısın. Korkma! Bu cinayetin, asıl sorumluları kim? Açıkla! Bu suikastın planlayıcıları kim? Açıkla! Sinan Ateş’in esas katilleri kim? Açıkla!

Gerçekler ortaya çıkana kadar, bu cinayetin, peşinde olacağız! Buradan açıkça ilan ediyorum; Bugün, iktidarın başı, zafiyet içinde olabilir. Bugün, düzen, zalimlere hizmet ediyor da olabilir. Bugün, Sinan Başkan’ın canına kıyanların, keyfi yerinde bile olabilir. Ama; bu alçaklıkta, eli olan, kolu olan, rızası olan, kim varsa, asla unutmasın ki; mayıslar bizimdir.

YENİDEN REFAH VE HÜDA PAR TEPKİSİ

AK Parti iktidarı ve Bay Kriz, son dönemde,çok enteresan seçim manevraları yapmaya başladı. Kaybetme korkusuna kapıldıklarından olsa gerek, artık iyice saçmalıyorlar. Panik içerisinde, bir o yana, bir bu yana, savruluyorlar. Ve her savrulmada, ilkesizliklerini, gözler önüne seriyorlar. Hatırlayın; 2019’da da, tekrarlanan İstanbul seçimlerinin, hemen öncesinde, benzer işlere girişmişlerdi. Seçim kazanmak için, bula bula, terörist başına, sekreterlik yapmayı bulmuşlardı. Ama sonra ne oldu? İstanbul’u kaybettiler…

Biliyorsunuz; Bekâmızın, sözüm ona, yılmaz savunucusu olan, Cumhur İttifakı’na, yeni üyeler katılıyor…. Ne diyelim, hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin…



Bu yeni birliktelikler sonrasında, Sayın Erdoğan ve Genişletilmiş Cumhur İttifakı’nın, seçim beyannamesine de, artık, bazı yeni başlıkların, dahil olduğunu düşünebiliriz.

Her ne kadar, henüz kendisinin adaylığı, kesinleşmiş olmasa da;

Genişletilmiş Cumhur İttifakı’nın, cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan’ın, seçim beyannamesinde artık; Türkiye’nin, Şeyh Said isyanları nedeniyle, özür dilemesi, tazminat ödemesi var.

Özerklik ve federasyon var. Anayasa’nın, ilk 4 maddesinin, değiştirilebileceği var. Andımızı zaten kaldırmışlardı ama, mesela artık; “Ne mutlu Türküm diyene” yazılarının silinmesi de var. Mesela; adınlara “fıtratlarına” göre, yaşama zorunluluğu var.Kadınlara zulüm var. Kadına yönelik şiddetin, önünün açılması var.

2 ay sonra, tıpış tıpış gideceksiniz. Siyasi tarihimiz, defalarca göstermiştir ki; milletin iradesinden, büyük güç yoktur. Söz de, hüküm de milletimizindir. Siz zaten, milletin vicdanında mahkûm oldunuz. 14 Mayıs’ta da, milletin kararıyla, mağlup olacaksınız. Artık kaçış yok. O sene, bu sene!

"6 MART'TA MİLLETİMİZİN ÖNÜNE BİR ÇÖZÜM YOLU KOYDUK"

Biz dün neredeysek, bugün de oradayız. İnatla ve ısrarla, bugün de biz, hala buradayız. Yılmadan, yıkılmadan, dimdik ayaktayız. Biz, milletin sesi olacağımıza, söz verdik. Biz, millet iradesinin, temsilcisi olacağımıza, söz verdik. Biz, aziz milletimize, bu seçimi mutlaka kazanacağımıza, söz verdik. Yılmadık, direndik. Doğru bildiklerimizi söylemeye devam ettik. Tartıştık, kavga ettik. Sözümüzden dönmedik. Nitekim; 6 Mart’ta da, milletimizin önüne, bir çözüm yolu koyduk. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenleri de, Sayın Mansur Yavaş’ı destekleyenleri de, Sayın Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenleri de, ortak bir yol haritasında birleştirdik. Milletin iradesinin, “milletin ittifakında” tecelli etmesini sağladık. Bu yol, birliğin yoludur. Bu yol, istikbalin yoludur. Bu yol, milletin yoludur. Ve İYİ Parti gururla sunar: Bu yol, kazanmanın yoludur!

"BUGÜN İTTİFAKIMIZ DAHA GÜÇLÜDÜR"

Bugün, ittifakımız daha güçlü, kardeşliğimiz daha sağlamdır. Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; Yanında dimdik duran, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile birlikte, Türkiye’nin, 13’üncü Cumhurbaşkanı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır.