Akşener'den Davutoğlu ve Uysal'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Akşener, 26 Ocak'ta İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "altılı masa" toplantısı öncesi Davutoğlu ile parti genel merkezinde görüştü.

GÖRÜŞME İKİ SAAT SÜRDÜ



Basına kapalı iki saat süren görüşmede, Akşener'in Davutoğlu'nu 26 Ocak'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

UYSAL'A ZİYARET



Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da ziyaret etti.



Basına kapalı 1,5 saat süren görüşmede, Akşener'in Uysal'ı 26 Ocak'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME YARIN



Akşener, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, 23 Ocak Pazartesi günü de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek toplantıya davet edecek.

