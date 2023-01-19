Akşener'den Davutoğlu ve Uysal'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmey Davutoğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Akşener'in yarın ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geleceği öğrenildi.

Akşener'den Davutoğlu ve Uysal'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı , Gelecek Partisi Genel Başkanı ile bir araya geldi.   

Akşener, 26 Ocak'ta İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "altılı masa" toplantısı öncesi Davutoğlu ile parti genel merkezinde görüştü.

GÖRÜŞME İKİ SAAT SÜRDÜ

Basına kapalı iki saat süren görüşmede, Akşener'in Davutoğlu'nu 26 Ocak'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Akşener'den Davutoğlu ve Uysal'a ziyaret - 1

UYSAL'A ZİYARET

Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da ziyaret etti.

Basına kapalı 1,5 saat süren görüşmede, Akşener'in Uysal'ı 26 Ocak'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Akşener'den Davutoğlu ve Uysal'a ziyaret - 2

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME YARIN

Akşener, yarın Genel Başkanı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, 23 Ocak Pazartesi günü de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek toplantıya davet edecek.

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