Akşener'den "Oyları bölmeyelim" söylemine tepki

Edirne'nin İpsala ilçesinde partisi tarafından düzenlenen iftar programına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Partinin milletin emri ve talimatıyla yola çıktığını söyledi.



Vatandaşın yanında olduklarını, milletin sesi olmak için partiyi kurduklarını belirten Akşener, genel seçimde ittifakta yer aldıkları süreci anlattı.



Akşener, o dönemde söylemlerinin dikkate alınmadığını ve seçimlerin kaybedildiğini dile getirdi.



ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNE TEPKİ



Seçmenin sesini duymak için gayret sarf ettiklerini ifade eden Akşener, "Çok rahatları yerinde. Edirne'ye gelen Sayın Özgür Özel, 'Sakın ola ki AK Parti kazanır, sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz. İYİ Partinin de adayı olgunluk gösterip ayrılmalıdır' diyor. Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bir ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı? Öbürü de çıkıp diyor ki, Edirne'nin bir başka ilçesinde de AK Partili bakanlar geliyor 'Sakın ola ki AK Parti dışında başka bir yere oy vermeyesiniz, oylar bölünür, CHP gelir.' diyor" diye konuştu.