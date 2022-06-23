Akşener'den teşkilata uyarı: Milletvekili adaylığı sürecini doğru yönetin

Akşener'den teşkilata, "milletvekili adaylığı sürecini doğru yönetin" uyarısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre Akşener, partisinin 10 saat süren il başkanları toplantısında, teşkilatın çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, sahadaki izlenimlerini aktardı.



Akşener'in teşkilata, siyasetin "sabır işi" olduğunu belirttiği toplantıda, milletvekilliği adaylığı konusunda çok istekli kişiler olabileceği ve bu alanın doğru yönetilmesi gerektiğiyle ilgili talimat verdiği öğrenildi.

'BİLİNEN, SEVİLEN VE TECRÜBE' KRİTERİ



Genel seçimlerde, "milletin karşısına millette karşılığı olan adaylarla çıkılması" gerektiğini ifade eden Meral Akşener, bu çerçevede teşkilattan "kamuoyunda bilinen, bölgesinde sayılan, sevilen, tecrübeli" isimler konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ayrıca il başkanlarından, vatandaşla sık sık bir araya gelerek, onların sorunlarını dinlemelerini de talep etti.



Bu arada Akşener toplantıda, partisinin geçen hafta sonu yapılan belediye başkanları toplantısında dile getirilen, "Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz" söyleminin yinelenmesi üzerine, daha önce "Başbakanlığa aday olduğu" şeklindeki açıklamasını hatırlattı.



Akşener teşkilattan, partinin oy oranı ile Meclis'teki sandalye sayısının artırılmasına odaklanılmasını istedi.

