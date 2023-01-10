Alacak davalarında elektronik yazışmalar da delil sayıldı

Yargıtay, borç davalarında emsal nitelikte bir karara daha imza attı. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından alacak davalarında elektronik ortamlarda yapılan yazışmalar belge ve delil niteliğinde olduğuna ilişkin içtihat geliştirildi.

Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak mahkemeler nezdindeki ispat vasıtaları da farklılaşarak şekillenmeye devam ediyor.

Yaptığı tüm görüşmelere rağmen alacağını tahsil edemeyenler mahkemelerin yolunu tutuyor. Alacak ve borç ilişkilerinin ispatında artık mail ve elektronik ortamdaki diğer yazışmalar da Yargıtay tarafından delil olarak kabul ediliyor.

DELİL OLABİLİR

Uzmanlar, taraflar arasındaki ilişkinin ve sözleşmenin varlığına delalet eden elektronik ortamlardaki her türlü yazışma ve mesajların bir yargılamada delil olabileceği düşüncesiyle hareket etmelerini tavsiye ediyor.

Alacak davalarında her türlü elektronik ortamda yapılan yazışmalar delil niteliğinde değerlendiriliyor.

ELEKTRONİK ORTAMDAKİ VERİLER BELGE NİTELİĞİNDE

Borcu olmamasına rağmen icra takibine maruz kalan vatandaş, borçlu olmadığının tespiti için mahkemeye başvurdu.

Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda sonuca gidilerek davanın reddine karar verildi. Karar davacı tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 13. Hukuk Dairesi girdi.

Kararda, ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu kanuna göre belge olduğu vurgulandı.

Mail yazışmalarının da belge olarak kabul edildiği kararda mail yazışmalarının değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtildi.