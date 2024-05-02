Kocaeli'de 1 ton 100 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce dün Kartepe İlçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde durdurulan bir araçta ve İzmit ilçesinde bulunan iş yerinde yapılan arama gümrük kaçağı ürünler tespit edildi.

Araçta ve iş yerinde yapılan aramada 1 ton 100 kilo kıyılmış tütün, 15 bin 200 dal doldurulmuş makaron, 7 bin dal boş makaron, 5 kilo 250 gram nagile tütünü, 28 paket elektronik sigara kartuşu, 11 elektronik sigara, 100 puro, 34 paket gümrük kaçağı sigara, 294 adet mükerrer makaron banrolü ele geçirildi.

Malzemelere el koyulurken araç sürücüsü ile iş yeri sahibi gözaltına alındı.