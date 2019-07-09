Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde iddiaya göre, otomobil alım satımından kalan 800 lira nedeniyle Fatih Sel (39) ile Ahmet T. (25) telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Ahmet T. ve babası Şaban T. (51), Fatih Sel'in evine gitti.
Çıkan kavga esnasında cam parçası ile boğazından yaralandığı öne sürülen Sel, kaldırıldığı Çayıralan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Şaban T. ve Ahmet T. gözaltına alındı. Sel'in cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Yozgat'ta alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde iddiaya göre, otomobil alım satımından kalan 800 lira nedeniyle Fatih Sel (39) ile Ahmet T. (25) telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Ahmet T. ve babası Şaban T. (51), Fatih Sel'in evine gitti.