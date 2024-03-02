Alacak verecek kavgasında kardeşini öldüren adam tutuklandı

Başakşehir'in Altıntepe Mahallesi'nde 25 Ocak'ta, 32 yaşındaki Ferhat Ç. ile 29 yaşındaki kardeşi Tahir Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında kardeşini silahla vuran Ferhat Ç, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Tahir Ç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, Silivri'deki bir markette olduğunu tespit ettikleri şüpheliyi 1 Mart'ta yakaladı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan Ferhat Ç'nin 6 suç kaydının olduğu öğrenildi.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, şüphelinin yakalanma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.​​​​​​​

