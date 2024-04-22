Alacak verecek meselesi olaylı bitti: Galericinin dükkanının camlarını kırılıd, otomobilleri yakıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki kişi alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları galerici H.Y.'nin iş yerinin camlarını kırdı, iki otomobili yaktı. Olayla ilgili 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Alacak verecek meselesi olaylı bitti: Galericinin dükkanının camlarını kırılıd, otomobilleri yakıldı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde K.Ş. ve C.Ş., daha önce aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan galerici H.Y.'nin iş yerinin camlarını sopalarla kırıp, iki otomobili de benzin dökerek yaktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alacak verecek meselesi olaylı bitti: Galericinin dükkanının camlarını kırılıd, otomobilleri yakıldı - 1

İtfaiye ekipleri, yanan 2 otomobildeki alevleri kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, K.Ş.ve C.Ş.'yi gözaltına aldı.

Soruşturmayı genişleten polis O.Ş., Ş.Ş., U.Ş., S.E., Y.F.E., M.T., S.Ü. ve A.C'. adlı şüphelileri de azmettirdikleri iddiasıyla yakaladı.

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