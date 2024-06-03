Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Çankırı'da alacak verecek kavgası kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Olay, ’nın Ilgaz ilçesi Kale Kırı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Alparslan Gökçe (34) ve arkadaşı S.T. ile Ö.E., G.E. ve Ö.K. arasında alacak verecek tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Alparslan Gökçe ve arkadaşı S.T., karşı tarafın bıçak darbeleri ile yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet hastanesine sevk edilen Alparslan Gökçe hayatını kaybetti. S.T.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay sonrasında saldırganlar, Ö.E., G.E. ve Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Alparslan Gökçe ise Korgun ilçesine bağlı Kesecik köyünde toprağa verildi.

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