Alanya'da Belaruslu turist sahilde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahildeki vatandaşlar, bir kişinin kumda uzun süredir hareketsiz yatmasından şüphelenince sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, 76 yaşındaki Belaruslu turist Boris Raboisgi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alanya'da Belaruslu turist sahilde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı'nda dün saat 15.00 sıralarında vatandaşlar, Belaruslu Boris Raboisgi'nin (76) kumda uzun süredir yüzüstü hareketsiz yatmasından şüphelenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Raboisgi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Raboisgi'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

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