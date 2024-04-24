Alanya'da Belaruslu turist sahilde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı'nda dün saat 15.00 sıralarında vatandaşlar, Belaruslu Boris Raboisgi'nin (76) kumda uzun süredir yüzüstü hareketsiz yatmasından şüphelenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Raboisgi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Raboisgi'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
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