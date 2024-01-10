Alanya'da beraber uyuyan depremzede ikizlerin yurttan atıldığı iddiasına inceleme ve soruşturma

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir lisede okuyan 16 yaşındaki depremzede ikiz kız kardeşlerin, beraber uyudukları için okulun yurdundan atıldığı iddiaları üzerine valilik, inceleme ve soruşturma başlattı.

Alanya'da beraber uyuyan depremzede ikizlerin yurttan atıldığı iddiasına inceleme ve soruşturma
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Hatay'da depreme yakalanan ve 4,5 saat boyunca göçük altında kalan tek yumurta ikizi kız kardeşler, okula devam edebilmek için kayıtlarını Alanya'daki bir liseye aldırdı.

Aynı okulun yurdunda konaklamaya başlayan kardeşlerden biri, göçük altında kalmanın korkusuyla kardeşiyle aynı yatakta uyumaya başladı.

Ancak bu durum, yurt yönetimine şikayet edildi.

İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İkiz kardeşlerin babası "ahlaksız iftira" ile kızlarının okuldan ve yurttan atıldığını öne sürerken iddialar üzerine Antalya Valiliği tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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