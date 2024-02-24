Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kızlar Pınarı Mahallesi Zamanoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Kıymet Akyol (61) isimli kadına refüjdeki kırık tellerin arasından karşıya geçtiği sırada, Antalya istikametine seyir halinde olan A. T. (20) idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 4 metre sürüklenen Kıymet Akyol ve motosiklet sürücüsü A.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede Kıymet Akyol isimli kadının kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı motosiklet sürücüsü A.T.’nin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri şeritle bölgeyi güvenlik çemberine alırken, cadde kenarındaki vatandaşlar meraklı bakışlarla ekiplerin çalışmalarını inceledi. Kazada hayatını kaybeden Kıymet Akyol’un yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Kaza yerinde hayatını kaybeden vatandaşın cesedi cenaze aracına alınarak Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.