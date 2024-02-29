Alanya'da gemi ve teknelere yönelik denetim

Antalya'nın Alanya ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gemi ve teknelere yönelik denetimlerinde 304 şüphelinin sorgulaması yapıldı.

Alanya'da gemi ve teknelere yönelik denetim

Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 28 Şubat Çarşamba günü gemi ve teknelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 15 gezinti gemisi, 1 ticari yat, 1 yolcu motoru, 3 açık deniz römorkörü, 2 balık avlama ve 3 özel evrak donanım yönünden kontrol edildi.

304 şüpheli sorgulanması yapılırken, 8 adet tekneye ÖTV'siz yakıt denetimi, 24 adet tekneye EPDK denetimi, 2 adet tekneye TADB denetimi ve 25 adet tekne kaptanına alkol testi yapıldı. 2 aranan şahıs ise yakalandı.

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