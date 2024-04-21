Alanya’da orman yangını

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın, akşam saatlerinde Sugözü Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. Ormandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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