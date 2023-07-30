Alanya'da tur minibüsü TIR'la çarpıştı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda Kazakistan uyruklu turistleri taşıyan M.O. yönetimindeki 07 K 0848 plakalı tur minibüsü, trafik ışıklarındaki Ü.P. idaresindeki 34 AHB 93 plakalı TIR'a arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Tur minibüsü şoförü ile Ukrayna uyruklu rehber D.V'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada yaralanan 6'sı ağır 12 turist, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.



TIR şoförü Ü.P. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.