Sosyal medyada ucuz şeker ve yağ ilanıyla dolandırıcılığa 6 gözaltı

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden ucuz şeker ve yağ ilanı verip havale ve EFT yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edilen 6 kişi yakalandı.

Sosyal medyada ucuz şeker ve yağ ilanıyla dolandırıcılığa 6 gözaltı

Sosyal medya platformu üzerinden piyasadan daha uyguna satılık toz ve yağ satışı ilanını görenler, verilen telefon numarasından iletişime geçtikleri satıcıya, IBAN numarası üzerinden ödeme yaptı.

Aldıkları ürünler adreslerine gelmeyen, aradıkları numaraya da ulaşamayan vatandaşların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve (YANDOL) Büro Amirliği ekipleri tarafından 7 Mayıs’ta operasyon düzenlendi.

Eskişehir, Hatay, Muğla ve Erzurum’da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, İ.S., U.U., M.A.K., M.K.S., A.C.K. ve Y.S.’yi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 44 cep telefonu, 69 banka kartı, 19 sim kart, 1 tablet, 3 bilgisayar, 2 taşınabilir bellek, 50 bin TL ile bir miktar dolar ve Kuveyt dinarı ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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