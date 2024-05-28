Alanya’da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi C.D. (22), akşam yurttaki arkadaşlarına kalbinin aşırı çarptığını söyledi.
Ardından duş alıp uyuyan C.D’yi sabah arkadaşları uyandıramayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.
Çağrılan sağlık ekibi, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.
C.D’nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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