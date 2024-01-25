Alanya’da yaşayan Kanadalı kadın kaza kurbanı

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Kanada uyruklu yaya yaşamını yitirdi.
A.A.’nın kullandığı 07 FRU 70 plakalı otomobil, Seki Mahallesi D-400 karayolunda karşıya geçmeye çalışan Kanada uyruklu yerleşik yabancı Bornia Daiboun Sahel’e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Sahel’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü A.A. jandarma tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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