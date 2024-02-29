Aldatmak dizisi bu akşam yok mu? Aldatmak dizisinin yeni bölüm tarihi ertelendi

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak dizisinin yeni bölüm tarihi ertelendi. Bir futbol karşılaşması nedeniyle dizinin 60. bölüm tarihi beklenen tarihte ekranlarda olmayacak.



ALDATMAK DİZİSİ NEDEN YOK?



Galatasaray Fatih Karagümrük maçı, 29 Şubat Perşembe günü oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, ATV ekranlarından yayınlanacak.



Bu nedenle Aldatmak dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek.



ALDATMAK DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Aldatmak dizisi 7 Mart 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

