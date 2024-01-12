Ali Kırca'ya ait tekne batmaktan son anda kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bağlı olan ve su aldığı için batma tehlikesi geçiren haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait "Mandalina" isimli tekne Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ali Kırca'ya ait tekne batmaktan son anda kurtarıldı

Haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait olan 19 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki "Mandalina" adlı yelkenli, ahşap , henüz belirlenemeyen nedenle bağlı bulunduğu Şehir Merkezi'ndeki günübirlik teknelerin bulunduğu alanda su almaya başladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, tekneye dolan suyu denize tahliye ederek, batmaktan kurtardı.

Daha önce İstanbul'da birçok filmde kullanılan "Mandalina" isimli teknenin bir süredir Fethiye Körfezi'nde olduğu ancak sahibi Ali Kırca'nın teknede olmadığı öğrenildi.

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