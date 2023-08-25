Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA



Çiftin durumlarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklama geldi.



Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



''İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Sayın Ali Sabancı, eşi Sayın Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul’a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.''

AYDIN DOĞAN VAKFI'NDAN KAZA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Kaza ile ilgili Aydın Doğan Vakfı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.