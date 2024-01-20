Ali Talip Özdemir kimdir, nereli? AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir'in özgeçmişi

1953 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen Dr. Ali Talip Özdemir, ilk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1973 yılında Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde üniversite öğrenimine başlayan Özdemir, 1977 yılında Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Daha sonra yüksek öğrenimini yapan Özdemir, 1987 yılında Makine Yüksek Mühendisi oldu.



Yüksek lisans öğrenimini yaptığı dönemde siyasete yakın ilgi duyan Ali Talip Özdemir, 1984 yılında yapılan yerel seçimlerde Konya-Ereğli'den Belediye Baskanı seçildi. İki dönem Ereğli Belediye Baskanlığı görevini sürdüren Özdemir, 1987 genel seçimleri için bu görevinden ayrılarak, Konya Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Milletvekili olduktan sonra bir süre Turgut Özal döneminde ANAP Genel Baskan Yardımcılığı görevinde bulunan Ali Talip Özdemir, TBMM'de kurulan Çevre Arastırma Komisyonu Baskanlığı'na getirildi.