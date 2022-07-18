Aliağa'da sökülecek Brezilya gemisi | Bakan Kurum'dan 'asbest' açıklaması

Brezilya donanmasına ait savaş uçağı gemisinin söküm için İzmir Aliağa'ya getirilmesi bir süredir tartışma konusu haline gelince konuya ilişkin bir açıklama da Bakan Kurum'dan geldi. Kurum, "Gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükü bulunmaktadır'' dedi ve ortada endişe edilecek bir durumun olmadığının altını çizdi.

Haberler - DHA 18.07.2022 - 16:11

Aliağa'da sökülecek Brezilya gemisi | Bakan Kurum'dan 'asbest' açıklaması

 Aliağa'da sökülecek gemisine ilişkin Bakan Kurum'dan açıklama geldi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı gemiye ilişkin, "İddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükü bulunmaktadır'' bilgisini verdi. 

Kurum, gemi sökümünden çıkan asbest atıkların uygun şekilde etikelendiğini ve havayla temasının kesildiğini açıkladı.

Türk karasularında geldiğinde de geminin uluslararası yetkinliğe sahip uzmanların denetimlerden geçirileceği bir kez daha ölçümlerin gerçekleştirileceğini aktaran Kurum, "Bu ölçüm sonuçlarına göre, Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığı tarafından geminin sökülmesinde sakınca bulunmadığı bildirilirse geminin diğer kontrolleri yapılacak ve tehlikeli herhangi bir olumsuzluk söz konusu olursa gemi, hiçbir tereddütte yol açmadan aynı şekilde geri gönderilecektir'' ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...