İzmir Aliağa'da sökülecek Brezilya gemisine ilişkin Bakan Kurum'dan açıklama geldi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı gemiye ilişkin, "İddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükü bulunmaktadır'' bilgisini verdi.



Kurum, gemi sökümünden çıkan asbest atıkların uygun şekilde etikelendiğini ve havayla temasının kesildiğini açıkladı.

Türk karasularında geldiğinde de geminin uluslararası yetkinliğe sahip uzmanların denetimlerden geçirileceği bir kez daha ölçümlerin gerçekleştirileceğini aktaran Kurum, "Bu ölçüm sonuçlarına göre, Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığı tarafından geminin sökülmesinde sakınca bulunmadığı bildirilirse geminin diğer kontrolleri yapılacak ve tehlikeli herhangi bir olumsuzluk söz konusu olursa gemi, hiçbir tereddütte yol açmadan aynı şekilde geri gönderilecektir'' ifadelerine yer verdi.