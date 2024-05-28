Alkollü sürücü köprüden uçtu: 573 yıllık tarihi yapı zarar gördü

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Can A. idaresindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarihi Saraçhane Köprüsü’nden düştü.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİS EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI

Kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü Can A., tedavi edilmeyi reddetti.

Polis ekiplerinin yaptığı alkolmetre kontrolünde ise Can A.’nın 308 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücü polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Sürücü Can A.’ya yaklaşık 11 bin Türk lirası cezai işlem uygulanırken, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.

Zarar gören 573 yıllık tarihi Saraçhane Köprüsü ile ilgili çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.