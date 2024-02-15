Alkollü sürücünün çarptığı anne, kızından 11 gün sonra yaşamını yitirdi

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatice Şimşek yaşamını yitirdi. Anne Necla Şimşek ise Cide Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.



11 gündür tedavisi süren 64 yaşındaki Necla Şimşek de yaşamını yitirdi.



ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI



Kazanın ardından olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan hafif ticari aracın sürücüsü 55 yaşındaki Cihan Ö., tutuklandı.



Bir kavgaya karışması sebebiyle 18 ay cezaevinde tutuklu kalan ve kazadan 40 gün önce cezaevinden tahliye olan Cihan Ö.’nün aracı kullandığı sırada 1.92 promil alkollü olduğu öğrenildi.