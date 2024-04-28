Mardin'de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi ağır yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin-Midyat kara yolu DSİ barajı mevkisinde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile motosiklet çarpıştı.

Mardin'de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı - 1

Kazada motosikletteki Ferhat B. (22) ile Uğur B. (29) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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