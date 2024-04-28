Mardin'de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kazada motosikletteki Ferhat B. (22) ile Uğur B. (29) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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