İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Nisan 2024

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. Yarın için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 2 Mayıs 2024 Perşembe İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 3 Mayıs 2024 Cuma İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.