İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Nisan 2024

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Nisan 2024
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İzmir İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. Yarın için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 2 Mayıs 2024 Perşembe İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 3 Mayıs 2024 Cuma İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

15

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

15

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

16

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

15

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

16

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