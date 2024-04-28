Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Nisan 2024

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. Yarın için Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 20°. 2 Mayıs 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°. 3 Mayıs 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°.