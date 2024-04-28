Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Nisan 2024

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. Yarın için Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 20°. 2 Mayıs 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°. 3 Mayıs 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°.
Bugün
19/
15
Yarın
19/
15
Çarşamba
20/
16
Perşembe
22/
14
Cuma
24/
14
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