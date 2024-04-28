Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Nisan 2024

Kocaeli için hava durumu bugün nedir? Kocaeli için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kocaeli için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kocaeli yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kocaeli için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Nisan 2024
Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kocaeli için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kocaeli İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. Yarın için Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 20°. 2 Mayıs 2024 Perşembe Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°. 3 Mayıs 2024 Cuma Kocaeli hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

19

/

15

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

19

/

15

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

20

/

16

Perşembe

Bulutlu
Bulutlu

22

/

14

Cuma

Bulutlu
Bulutlu

24

/

14

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