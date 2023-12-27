Alman turist 50 metre yüksekten düşerek öldü

Alman turist, Köprülü Kanyon mevkiinde tarihi Taş Köprü’ye 50 metre mesafede fotoğraf çekmek isterken yaklaşık 50-55 metre yükseklikten aşağıya düştü.



İhbar üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakolu ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alman turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Alman turistin cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.