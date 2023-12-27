Alman turist 50 metre yüksekten düşerek öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gazmeye gittiği kanyonda, fotoğraf çekerken dengesini kaybeden Alman turist, yaklaşık 50 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Alman turist 50 metre yüksekten düşerek öldü

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’da fotoğraf çekerken, 50 metre yüksekten düşen Alman turist, yaşamını yitirdi.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Karabük Mahallesi’nde bulunan Köprülü Kanyon’da yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ilıca-Kumköy Turizm Bölgesi’nde bulunan 5 yıldızlı otelde tatil yapmakta olan Tho Willienborg isimli Alman turist, Karabük Mahallesi Köprülü Kanyon’a gezmeye gitti.

Alman turist 50 metre yüksekten düşerek öldü - 1

Alman turist, Köprülü Kanyon mevkiinde tarihi Taş Köprü’ye 50 metre mesafede fotoğraf çekmek isterken yaklaşık 50-55 metre yükseklikten aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakolu ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alman turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Alman turistin cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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