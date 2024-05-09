Sopayla akrabasının otomobilinin camını kırdı

Aksaray’da Rıza D. (50), belirlenemeyen nedenle, sopayla akrabasının park halindeki otomobilin camı ve aynaları kırdı. Polis, Rıza D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Sopayla akrabasının otomobilinin camını kırdı

Olay, saat 15.30 sıralarında Şifahane Mahallesi'ndeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında meydana geldi.

Meral D., damadı Doğan D. ile tedavi için geldiği diş merkezinin otoparkına otomobilini park etti. Ardından diş merkezine girdi.

Bir süre sonra akrabaları Rıza D., otomobiliyle, otoparka geldi. Rıza D., Meral D.'nin otomobilinin ayna ve camlarını sopayla kırdı. Ardından da aracına binip hızla uzaklaştı.

Sopayla akrabasının otomobilinin camını kırdı - 1

Durumu fark eden Meral D. ve damadı Doğan D. da durumu polise bildirip, şikayetçi oldu.

Polis, kaçan Rıza D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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