Sopayla akrabasının otomobilinin camını kırdı

Olay, saat 15.30 sıralarında Şifahane Mahallesi'ndeki Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında meydana geldi.

Meral D., damadı Doğan D. ile tedavi için geldiği diş merkezinin otoparkına otomobilini park etti. Ardından diş merkezine girdi.

Bir süre sonra akrabaları Rıza D., otomobiliyle, otoparka geldi. Rıza D., Meral D.'nin otomobilinin ayna ve camlarını sopayla kırdı. Ardından da aracına binip hızla uzaklaştı.