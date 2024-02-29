Almanya’da kaybolduktan 25 gün sonra cesedi bulunmuştu: Cinayet şüphesiyle mezarı açıldı

Almanya’da mülteci kampındayken kaybolan, 25 gün sonra cansız bedeni ağaçta asılı halde bulunan ve memleketi Mardin’in Kızıltepe ilçesinde defnedilen Hogır Alay’ın (25) mezarı, cinayet şüphesiyle açıldı. Alay’ın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsiyle belli olacak.

Almanya’da kaybolduktan 25 gün sonra cesedi bulunmuştu: Cinayet şüphesiyle mezarı açıldı

Kızıltepe ilçesinden eşi ile birlikte gittiği ’nın Rheinland-Pfalz Eyaleti'ne bağlı Kusel şehrindeki mülteci kampında kalan Hogır Alay, 11 Ekim 2023’te kayboldu.

Alay’ın cansız bedeni, 4 Kasım’da mülteci kampının yakınlarındaki bir ağaçta asılı halde bulundu. Eşi cenazeyi alarak ’ye getirdi. Alay’ın cenazesi, Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi.

Durumdan şüphelenen ailesi, Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, öldürülme şüphesi üzerine, yeniden otopsi yapılmasını istedi.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, Alay’ın mezarının açılması için karar verildi. Mezardan çıkartılan cenaze, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

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