Almanya'da Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı

Almanya'da ölen Abdulkadir Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 71 yaşındaki Abdulkadir Sargın'ın 14 Aralık'ta Hannover'de vefat ettiği, otopsi yapılan naaşın cenaze şirketine teslim edildiği belirtildi.

20 Aralık'ta cenaze hazırlıkları sırasında bir Sargın cenazesinin bir Alman vatandaşınınkiyle karıştığı ortaya çıktı.

Ailenin temas kurduğu Adli Tıp Servisi, merhumun cenazesinin yakıldığını bilgisini verdi.



Bakanlık açıklamasında olayın öğrenilmesinin hemen ardından merhumun yakınlarıyla temas kurulduğu belirtildi.



"Konu tüm yönleriyle Bakanlığımızın yakın takibi altında kalmaya devam edecektir." denildi.



Abdulkadir Sargın'ın ailesinin hukuki süreç başlatacağı öğrenildi.