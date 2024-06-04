Alparslan Bayraktar kimdir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kaç yaşında, nereli?

Alparslan Bayraktar, 1975 yılında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya geldi. 2016-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyesi olarak görev yapan Alparslan Bayraktar; 23 Temmuz 2018-3 Haziran 2023 tarihleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.



3 Haziran 2023 tarihli ve 2023/284 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak atanmıştır.



Kamu görevlerinden önce ise yurt içinde ve yurt dışında özel sektörde çalışmıştır.



Uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Alparslan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yapmıştır. Sn. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanlığını yürütmektedir.



Alparslan Bayraktar lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ekonomi hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy’den uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir.

Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde Enerji Ekonomisi ve Politikası alanında yapmıştır.