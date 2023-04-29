Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı kaç yaşında ve nereli?

Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sosyal medyada birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan Alper Gezeravcı'nın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Alper Gezeravcı kimdir? Alper Gezeravcı kaç yaşında ve nereli?

Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı kaç yaşında ve nereli?

Alper Gezeravcı, 'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.

Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı kaç yaşında ve nereli? - 1

TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCUSU BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını şu sözlerle duyurdu;

İki uzay yolcumuzu belirledik. Başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz.

Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi. Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever.

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