Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atanan diğer isimler ise şöyle;

Alper Guzel, Mustafa Arif Karabeyoglu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes, İsmail Doğan.

ALPER GAZEVARCI KİMDİR?



2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak tarihe geçti. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yaptı.



F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza attı.