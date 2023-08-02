Alperen’i vuran mermi bin 204 metre uzaktan ateşlenmiş | Bir bekçi gözaltında

Düğün bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğünce atış bölgesinde bulunan 16 kişiden atış artığı tespiti için svap alınırken, atış yaptığı tespit edilen H.Ş. ile H.N.'nin silahlarına balistik inceleme için Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konuldu.



Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca kurye görevlendirilerek bulguların vakit kaybetmeden incelenmesi ve olayın aydınlatılması için Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına delilleri aynı gün götürülürken, bulgular üzerinde ivedilikle incelemeye başlayan Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca silahlar, atış artıkları, düğün bölgesinde toplanan kovanlar ve Alperen Yavuz'un vücudundan çıkarılan çekirdek üzerinde incelemeye başlandı.



Yapılan incelemeler sonucu çocuğun sırtından çıkarılan çekirdek ile H.Ş. isimli bekçinin silahını eşleşmesi üzerine Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca uzmanlık raporu hazırlanarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile şüpheli H.Ş. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, açığa alındığı öğrenilen bekçi mahkemeye sevk edildi.