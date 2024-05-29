Altay tankı seri üretime geçti

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Altay tankının seri üretime geçtiğini açıkladı.

Altay tankı seri üretime geçti

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Personel taşıyıcı araçlar, zırhlı araçlar konusunda açılım içindeyiz. Milli tankımız Altay'ımızın seri üretimine geçtik." dedi.

TRTHabere'e konuşan Görgün, Altay tankının yenilendiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen yeni nesil Altay tankı, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilendi. Birçok alt sistemi yerlileştirilen, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek muharebe kabiliyeti artırılan Altay tankına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özellikler kazandırıldı." şeklinde konuştu.

Yeni Altay tankının özelliklerine ilişkin de bilgi veren Görgün, "Yeni Altay'larda modüler olarak pasif koruma sağlamakta olan gelişmiş zırh modüllerinin ve aktif koruma sağlayan AKKOR Aktif Koruma Sistemi'nin eklenmesiyle 3+ Nesil tank olma özelliğine sahip oldu. Bu sayede HİBRİT koruma konsepti de yeni Altay tanklarıyla birlikte dosta güven düşmana korku salacak seviyeye geldi." dedi.

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