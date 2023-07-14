"Alternatif tıp" hastanelik etti

Erzurum'da ağrısı geçsin diye ısırgan otu ile sardığı bacaklarında ikinci derece yanık oluşan Nakip Uzun, tedavisinin sürdüğü hastanede iyileşeceği günü bekliyor.



5 çocuk babası 73 yaşındaki Uzun, bir süredir ağrıyan diz ve bacaklarını doktora muayene ettirmek yerine, çevresinden aldığı tavsiyeler ile ısırgan otu ile sardı.



Kaynattığı otları bacaklarına bağlayıp yaklaşık bir gün bekleten Uzun'un ağrıları daha da arttı. Uzun, bunun üzerine sargıyı açınca iki bacağında da şişlik ve derin yanıklar oluştuğunu gördü.



"BÜYÜKLERİMİZ GEÇER DEDİ"



Yakınlarının yardımıyla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Uzun tedavi altına alındı.



Buradaki ilk müdahale sonrası Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Uzun, "Büyüklerimiz 'ısırgan otunu bağladığınız zaman ayak ve bacaklardaki ağrılar' geçer dedi, onlardan duymuştuk. Sıcak suda haşladığım ısırganları ayaklarıma sardım. 24 saat sonra açtığımda bacaklarım yanmış, her tarafı su dolmuştu." dedi.

"KOCA KARI İLAÇLARI YERİNE DOKTOR TAVSİYE EDİYORUM"

Otları kaldırdığında bacaklarındaki yaraları görünce şaşıran ve ağrılarının çoğalmasıyla hastaneye başvuran Uzun, romatizma ve kireçleme şikayetleri olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Doktora gitmeden bacaklarımın ağrılarını hallederim demiştim ama halledemedik ve bacaklarım bu hale geldi. Hiç kimse böyle iş yapmasın, yani ot bağlayıp da 'ayaklarını iyileştiririm' demesin. Allah'a şükür devletimiz, doktorumuz var. Yaptığım işten çok pişmanım. Bundan sonra koca karı ilaçlarından önce doktora gitmeyi tavsiye ediyorum. Vatandaşlar her zaman hallerini hekime arz etsin, onlar da zaten gerekeni yapıyor."



Uzun'un tedavi eden doktorlar da benzer vakalarda yaranın iyileşmemesi durumunda cerrahi müdahaleye bile ihtiyaç duyulabildiğini söyledi.