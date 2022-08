Altılı masadan "ortak aday" mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun davetiyle bir araya gelen altı muhalefet partisi genel başkanının ortak açıklamasında, "Ortak cumhurbaşkanı adayımız, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır." ifadesine yer verildi.



Karamollaoğlu'nun daveti üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldiği toplantı sona erdi.

TOPLANTILARIN İLK TURU TAMAMLANDI



Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, altı siyasi partinin, toplumun her bir kesimini ve 85 milyon insanı en geniş yelpazede temsil ettiği belirtilerek, Cumhuriyet'in 2. yüzyılına yaraşır bir Türkiye'yi inşa etmek ve vatandaşların tüm problemlerine çözüm oluşturmak amacıyla başlatılan "Liderler Buluşmaları"nın birinci turunun, bugün Saadet Partisinin ev sahipliğindeki 6. toplantıyla tamamlandığı bildirildi.



Açıklamada, "Siyasette istişareyi, nezaketi, centilmenliği ve iş birliğini ilke olarak benimsemiş partilerin Genel Başkanları olarak; ülkemizi hızla felakete sürükleyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğal sonuçlarına, yani ekonomide iflasa, iç ve dış politikada itibarsızlaşmaya, kamu kurum ve kadrolarındaki çürümeye, yaşanan sosyolojik ve psikolojik çöküntüye dur demek için ilk kez 12 Şubat 2022 tarihinde bir araya gelerek ortaya koyduğumuz kararlılığımızla milletimize umut olduk" değerlendirmesi yapıldı.



O tarihten sonra Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının anlaşıldığı ve millet tarafından "6'lı Masa" olarak adlandırılan iş birliğinin, kararlılıkla bugünkü aşamasına geldiği aktarılan açıklamada, "Bilinmelidir ki bugün, 12 Şubat'tan çok daha kararlı ve umutluyuz. Siyasi iktidarı, ortaklarının, varlıklarını iktidarın varlığına adamış medyanın tüm siyaset mühendisliklerine, çabalarına, hakaretlerine, isnatlarına ve iftiralarına rağmen milletimize umut olmanın verdiği güçle 28 Şubat 2022 tarihinde "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metnimizi' geniş katılımlı bir organizasyonla kamuoyu ile paylaştık" denildi.



Kurulan komisyonlarla, ortaya koyulan ilkeleri tek tek hayata geçirme hazırlıklarının hukuki ve toplumsal altyapılarını güçlendirecek adımların atıldığı belirtilen açıklamada, bu çerçevede, geçen süreç içinde "Temel İlkeler ve Hedefler", "Seçim Güvenliği" ve "Bazı Ekonomik Kurumların Reformu" komisyonlarının metinlerinin kamuoyuyla paylaşıldığı, diğer komisyon çalışma ve raporlarının da gözden geçirildiği hatırlatıldı.



"İŞ BİRLİĞİMİZ, HEDEF VE İLKELERİMİZ DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDECEK"



Son toplantıdan bu yana kamuoyunun gündeminde olan güncel ekonomik, iç ve dış siyasi gelişmelerin de değerlendirildiği bildirilen açıklamada, ortak sorunların karşısında ortak sorumlulukların ağırlığını herkesin omuzlarında hissettiği ve iş birliği kararlılığının da bu sorumluluk bilinciyle sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bugünden itibaren seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere önümüzdeki tüm süreçlerde istişareye önem veren anlayışımızla birlikte yol yürümeye devam etme kararlılığında olduğumuzun altını tekraren çizmek isteriz.



Ülkemizi, hemen her alanda içine sürüklendiği bu krizlerden düzlüğe çıkarana ve her bir insanın rahat bir nefes alacağı günleri birlikte kurana dek; mücadelemiz ve iş birliğimiz, hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda devam edecektir.



Şu hususu da özellikle kamuoyuna beyan etmek isteriz ki son dönemlerde yoğunlaşan partilerimize yönelik baskı ve şiddet uygulamaları mücadele kararlığımızı asla sarsamayacaktır. Milletimizin bunca senedir uğradığı hayal kırıklıklarının farkındayız. Bu hayal kırıklıklarını gidermek üzere insanımızın beklenti ve taleplerini karşılayacak liyakatli kadrolarla ve etkin politikalarla milletimizin karşısına çıkacağız.



Milletimiz emin olsun ortak cumhurbaşkanı adayımız, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır. Milletimiz müsterih olsun; bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı."

Toplumsal kutuplaşmanın son bulacağı, toplumsal barışın hakim olacağı vurgulanan açıklamada, "Öfke ve nefret dili kaybedecek, nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek. Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekecek etkin politikalar geliştirilecek. Rüşvet, torpil, iltimas gidecek; adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek. Hak eden hak ettiğini eksiksiz alacak." görüşü paylaşıldı.



Açıklamada, israf ve hayat pahalılığının son bulacağı, üretimin esas alınacağı kaydedilerek, "Geniş halk kitlelerinin yoksullaşmasına yol açan bir avuç rantiyeciye kaynak aktarımına son verilecek. Şimdi, karamsarlığa kapılma zamanı değildir. Zaman, her geçen gün umudu büyütme zamanıdır. Çünkü biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. Biz kazanacağız, 85 milyon insanımız kazanacak." değerlendirmesinde bulunuldu.



SONRAKİ TOPLANTININ TARİHİ 2 EKİM



Milletin özgürlüğü, birliği ve beraberliği önünde hiçbir engelin duramayacağını simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da kutlandığı açıklamada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gaziler minnet ve tazimle anıldı.



Açıklamada, iş birliğinin inanç ve kararlılıkla çok daha güçlü bir şekilde devam edeceği, bir sonraki toplantının 2 Ekim Pazar günü saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde yapılacağı bildirildi.



Altı muhalefet partisi genel başkanı, toplantının ardından yemeğe geçti. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, liderlere ata tohumlarından elde edilen ürünlerle hazırlanmış birer sepet hediye etti.