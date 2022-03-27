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Altı muhalefet lideri ikinci kez buluştu

Altı muhalefet partisi lideri, ikinci kez bir araya geldi. DEVA Partisi Genel Merkezindeki çalışma yemeğinde güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması ve seçim kanunu teklifinin ele alınacağı belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.03.2022 - 20:45

Altı muhalefet lideri ikinci kez buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı 'ın daveti üzerine altı muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı , İYİ Parti Genel Başkanı , Saadet Partisi Genel Başkanı , Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Babacan'ın daveti üzerine DEVA Partisi Genel Merkezindeki çalışma yemeğinde buluştu.

Ali Babacan, toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen genel başkanları ev sahibi olarak dışarıda karşıladı.

Yemek sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

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