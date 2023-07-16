Altında “bakır” sahteciliği (“Karat” operasyonunda 10 kişi tutuklandı)

Diyarbakır'da sahte altın üretenlere yönelik "Karat" isimli bir operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir atölyede altın baskı makineleriyle sahte gram, çeyrek, yarım ve tam altın üretimi yapıldığının belirlenmesi üzerine iki ay sürdürülen takip çalışmaları ile operasyon için düğmeye basıldı.



"Karat" adı verilen operasyonda 18 kişi yakalandı.