Amasra'daki 42 madencinin ölümüne inceleme

TBMM Araştırma Komisyonu Heyeti, 42 kişinin yaşamını yitirdiği maden ocağında incelemelere başladı.

Akademisyen ve alanında uzman 19 kişi, Amasra'daki madene gitti. Komisyon, 14 Ekim'de maden ocağında meydana gelen patlamayı tüm yönleriyle araştıracak, benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirleri belirleyecek.

Madendeki havalandırma, tahkimat, teknolojik donanımlar ile eğitim ve personelin durumu incelenecek.

YANGIN DEVAM EDİYOR

Patlamadan bu yana ocaktaki yangın devam ediyor. Komisyon üyeleri bu nedenle madene inemeyecek.

Zonguldak'ta farklı bir müessesede benzer bir madende inceleme yapılacak.

Heyetin tespitlerinin, bundan sonraki maden kazalarının önlenmesine katkı sağlaması planlanıyor.

TBMM Araştırma Komisyonu heyeti, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne geldi.

﻿MECLİS'E TESLİM EDİLECEK



TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 25 Ocak tarihine kadar komisyon raporunu TBMM'ye teslim edeceklerini aktardı.



MAAŞ TEPKİSİ



Öte yandan bir maden işçisi, komisyon üyelerine kaza sonrasında çalışanların yıllık izne çıkarıldığını anlattı ve maaşlarının çok düşük olduğunu söyledi.



Komisyon Başkanı Taner Yıldız konuyla ilgileneceklerini söyledi.



Maden işçilerine asgari ücretin altında maaş verilmesinin söz konusu olmayacağını belirtti

