Bartın'daki maden faciası soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen ve 41 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

TEKNİK CİHAZLARA EL KONULDU

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğünce görevlendirilen uzman personelden oluşan özel bir ekip, bölgedeki arama ve el koyma işlemlerini tamamladı.

Güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu.



İlk tespit, aniden yükselen metan gazının bilinmeyen bir sebeple alev alması sonucu ilk patlamanın meydana geldiği, basınç ile havalanan kömür tozu bulutunun alev alması yangının başladığı yönünde.



Soruşturma kapsamında madendeki metan gazı dedektörlerine el konuldu. Dedektörlerin yeterli olup olmadığı, düzgün şekilde çalışıp çalışmadığının araştırılması için bilirkişi görevlendirildi.

İTÜ'DEN BİLİRKİŞİ HEYETİ

Maden kazası ile ilgili savcılık tarafından İTÜ öğretim üyeleri arasından 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu.

KONTROLLÜ PATLAMA SIRASINDA KAZA MI OLDU?



Savcıların araştırdığı bir başka iddia ise kontrollü patlatma sırasında metan gazının alev alması.



Maden sahalarında kömür damarlarının gevşetilmesi için dinamitle kontrollü patlamalar gerçekleştiriliyor.

Otomatik gaz dedektörü bulunmayan bu sahada ölçüm yapılıp yapılmadığı araştırılıyor.



MADENCİLERİN VE İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN İFADELERİ ALINIYOR



6 savcının ve 4 bakanlık müfettişinin görevlendirildiği soruşturmada; dün akşam itibarıyla aralarında 16.00-24.00 vardiyasında görevli amirler, mühendisler ile yer altı ve yer üstü işçileri kapsayan çalışanların ifadesi, alınmaya başlandı.



Çalışanların ifadeleri, adliyede veya işçilerin bulunduğu bölgelere kolluk görevlileri ile gidilerek tamamlanacak.

VİDEO: FACİA ÖNLENEBİLİR MİYDİ?