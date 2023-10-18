Amasra’daki maden faciası davasında madencilerden üretim baskısı vurgusu

Amasra, 14 Ekim 2022’de 43 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında açılan davanın 4’üncü duruşması görülüyor. Davanın 4’üncü duruşması, geçtiğimiz pazartesi sabahı başladı.
İki günde mahkemede maden ocağında çalışan ve faciadan etkilenmeyen 60 madenci dinlendi.
Akşam saatleriyle birlikte ara verilen duruşmaya, Bartın Adliyesi’nin giriş katında oluşturulan duruşma salonunda yeniden başlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan duruşmanın 3’üncü gününde de tanık madenciler dinlenmeye devam edildi.
ÜRETİM BASKISINA DİKKAT ÇEKTİ
Madende pano ayak işçisi olarak çalışan İsa Çoban ifadesinde, taş tozu uygulamasının ocak genelinde 2-3 ayda bir yapıldığını söyleyerek, “-350 kotuna taş tozu yoktu, sadece ana yollara atılırdı. Bu uygulama zaten çok yoktu.” dedi.
Maden işçileri üzerinde üretim baskısı olduğunu söyleyen Çoban, “Mesela bazı arkadaşlarımız o gün işe gelmemiş olsa da ‘aynı kömürü çıkaracaksınız’ diye çavuşlarımız bize baskı yapardı.” diye konuştu.
Nakliyat servisinde motorcu olarak çalışan tanık Muharrem Sarıyıldız da madenciler üzerindeki üretim baskısına dikkat çekti.
Sarıyıldız da “Üretim baskısını bize amirlerimiz uyguluyorlardı. Herhangi bir vardiyada işçi gelmese bile aynı işi bizden istiyorlardı.” ifadelerini kullandı.
Mesleki eğitimlerin de yeterli olmadığını söyleyen Sarıyıldız, “Mühendislerimiz bize 'maskemiz çok maliyetli' derdi. Biz mesela 20 kişi kursa giderdik, bir maskeyi açıp bize gösterirlerdi.” diye konuştu.
Duruşma tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.
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