Amasra’daki maden faciası davasında madencilerden üretim baskısı vurgusu

ÜRETİM BASKISINA DİKKAT ÇEKTİ



Madende pano ayak işçisi olarak çalışan İsa Çoban ifadesinde, taş tozu uygulamasının ocak genelinde 2-3 ayda bir yapıldığını söyleyerek, “-350 kotuna taş tozu yoktu, sadece ana yollara atılırdı. Bu uygulama zaten çok yoktu.” dedi.



Maden işçileri üzerinde üretim baskısı olduğunu söyleyen Çoban, “Mesela bazı arkadaşlarımız o gün işe gelmemiş olsa da ‘aynı kömürü çıkaracaksınız’ diye çavuşlarımız bize baskı yapardı.” diye konuştu.



Nakliyat servisinde motorcu olarak çalışan tanık Muharrem Sarıyıldız da madenciler üzerindeki üretim baskısına dikkat çekti.



Sarıyıldız da “Üretim baskısını bize amirlerimiz uyguluyorlardı. Herhangi bir vardiyada işçi gelmese bile aynı işi bizden istiyorlardı.” ifadelerini kullandı.



Mesleki eğitimlerin de yeterli olmadığını söyleyen Sarıyıldız, “Mühendislerimiz bize 'maskemiz çok maliyetli' derdi. Biz mesela 20 kişi kursa giderdik, bir maskeyi açıp bize gösterirlerdi.” diye konuştu.



Duruşma tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.