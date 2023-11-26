Amasya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, bu akşam Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Ömer Kandemir (57) yönetimindeki hafif ticari araç, Ömer Adil Koç yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Ömer Kandemir, eşi Emine Kandemir, Hamide Çam (60) ile diğer araçta bulunan Mehmet Ali Çotur, Tuğba Koç (32), Fatma Betül Koç (1), Ömer Asaf Koç (4) yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.