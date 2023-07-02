Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 21 yaralı

Yaşar Tiryaki (60) idaresindeki 05 M 0612 plakalı minibüs, Ferhat Arası mevkisinde, Turgut Ceylan'ın (47) kullandığı 34 AL 4446 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.





Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin