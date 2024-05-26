Amasya'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Taşova'dan Amasya'ya giden, Olcay Ç'nin kullandığı otomobil, Tekke Kavşağı mevkisinde Süleyman Y'nin kullandığı ahşap palet yüklü TIR'a arkadan çarptı.



TIR'ın altına giren otomobil yanmaya başladı. Alevler TIR'ın üzerindeki ahşap paletlere de sıçradı.



İhbar üzerine, olay yerine, itfaiye, jandarma, acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, otomobil sürücüsünün yanmış cenazesi AFAD ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

