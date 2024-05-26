Amasya'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Amasya'nın Taşova ilçesinde, TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

Amasya'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Taşova'dan 'ya giden, Olcay Ç'nin kullandığı otomobil, Tekke Kavşağı mevkisinde Süleyman Y'nin kullandığı ahşap palet yüklü TIR'a arkadan çarptı.

TIR'ın altına giren otomobil yanmaya başladı. Alevler TIR'ın üzerindeki ahşap paletlere de sıçradı.

İhbar üzerine, olay yerine, itfaiye, jandarma, acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, otomobil sürücüsünün yanmış cenazesi AFAD ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Drift yapan sürücüye ceza yağdı

Drift yapan sürücüye ceza yağdı

Kutlamaları izleyen küçük çocuğa araba çarptı

Kutlamaları izleyen küçük çocuğa araba çarptı

Şampiyonluk konvoyunda kaza: 2 yaralı

Şampiyonluk konvoyunda kaza: 2 yaralı

Ağrı'da düğün töreninde şampiyonluk coşkusu

Ağrı'da düğün töreninde şampiyonluk coşkusu

16 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor

Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...