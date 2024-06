Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in katliamları durdurulmalı

"GERİLİM, KAVGA, MÜNAKAŞA PEŞİNDE HİÇBİR ZAMAN OLMADIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın, dayanışma, barışma, kucaklaşma, kimsesizlerin kimsesi olmak, yetimin, öksüzün elinden tutmak, muhabbeti güçlendirmek, kardeşliği yeniden hatırlatmak olduğunu dile getirerek, mübarek bayram gününde 85 milyonun dayanışmayı yüceltmesini, kırgınlıklarını gidermesini, insanlar arasında dostluğun, muhabbetin, kardeşliğin çok sağlam bir şekilde tesis edilmesini canıgönülden arzu ettiklerini kaydetti.



Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bayram, nasıl hepimize ortak bir sevinci yaşatıyorsa yılın diğer günlerinde de bizim bu ortaklığı yaşatmamız, yüceltmemiz, güçlendirmemiz gerekiyor. AK Parti olarak Hakk'ın ve halkın rızasını kazanmak için yürüttüğümüz siyasi mücadelemizde bugüne kadar hep bu anlayışla hareket ettik. Kibri, hoşgörüsüzlüğü, tahkiri, kırıcılığı yanımıza asla yaklaştırmadık. Yıkıcı değil, yapıcı olmaya, ortak noktalarımızı çoğaltmaya itina gösterdik. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda milletimizin hayır duasına mazhar olmaya gayret ettik.



Mübarek bayram gününde şunu çok net ifade etmek isterim, biz gerilim, kavga, münakaşa peşinde hiçbir zaman olmadık, bugün de değiliz. Biz, kırmanın, dökmenin, ayrıştırmanın tarafında olmadık, bugün de değiliz. Bizim yolumuz millete hizmet yoludur, sevdamız millete hizmet sevdasıdır. Bütün Türkiye'yi kardeş olarak görüyor ve her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrını, her açıdan yeni bir şahlanışın başlangıç noktası yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki seçimsiz dört yılı büyük hizmetlerle, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır eserlerle, her alandaki dev projelerle ve reformlarla dolu dolu geçirerek, bir tek günün bile heba olmasına fırsat vermeyeceğiz."



"ENFLASYONDA DAHA MOTİVE EDİCİ HABERLER ALMAYA BAŞLAYACAĞIZ"



Son bir yıldır kararlılıkla uyguladıkları ekonomi programının, hedefleri ve öngörüleri doğrultusunda olumlu mecrada ilerlediğine işaret eden Erdoğan, "Üretim, ihracat, istihdam alanlarında çok iyi bir yerdeyiz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda daha motive edici haberler almaya başlayacağız." açıklamasında bulundu.



Terörle mücadelede elde ettikleri kazanımlara her gün yenilerini eklediklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'yi, ayağına vurulan terör prangasından kurtarıncaya dek bize durmak, dinlenmek yok." diye konuştu. Erdoğan, savunma sanayi sektöründe çığır açıcı hamlelerin artarak devam ettiğini bildirdi.



Deprem bölgesindeki vatandaşları her ay 10-15 bin konut tamamlayarak, peyderpey yeni yuvalarına kavuşturduklarını aktaran Erdoğan, yıl sonuna kadar hedeflerinin 200 bin konutun inşasını bitirip, hak sahiplerine teslim etmek olduğunu ifade etti.



"MUHALEFET, SUÇLAYICI İFADELERLE SİYASET YAPMA ALIŞKANLIĞINI SÜRATLE TERK ETMELİ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde rekor oy oranlarıyla, şahsına ve Cumhur İttiifakı'na verdiği Türkiye'yi yönetme vazifesini layıkıyla yerine getirdiklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:



"Burada şu gerçeği sizlere bir kez daha hatırlamakta fayda görüyorum. Ülkemizin etrafı ateş çemberiyle sarılmışken, sınırımızın ötesinde teröristler yuvalanmışken, Avrupası'ndan Amerika'sına dünya büyük bir belirsizlikten geçerken, lüzumsuz tartışmalarla harcayacak tek bir anımız dahi bulunmuyor. Türkiye'nin, seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakıp, tüm kapasitesiyle geleceğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz.



Ülkeye ve millete hizmet yarışı olan siyasetin, farklı partiler arasında süregiden bir 'yıpratma savaşı' olarak algılanmasının mutlaka önüne geçmeliyiz. Bunun için muhalefetin, haksız ithamlarla, iftiralarla, siyasi nezakete sığmayan suçlayıcı ifadelerle siyaset yapma alışkanlığını, süratle terk etmesi şarttır. Muhalefet cenahında yıkıcı ve provokatif bir dil yerine artık farklı bir üslubun, yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti çoktan gelmiştir. Kurban Bayramı'nın böyle bir iklimin güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz. Sizlerden de siyasi faaliyetlerinizi bu anlayışla yürütmenizi bekliyorum."



"CUMHUR İTTİFAKI, 85 MİLYONUN BİRLİĞİNİN, DİRLİĞİNİN VE KARDEŞLİĞİNİN TEMİNATIDIR"

AK Parti'nin üye sayısı ve yelpazesi itibarıyla Türkiye'nin en geniş ailesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Cumhur İttifakı, 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o derece güvende olacaktır. Bunun için fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve ittifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz. Mücadelemizi saflarımızı daha da sıkılaştırarak, dayanışmamızı güçlendirerek, birbirimize daha sıkı bir şekilde kenetlenerek yürüteceğiz." dedi.



AK Parti teşkilatındaki dava arkadaşlarına güvendiğini dile getiren Erdoğan, "Bayram vesilesiyle gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerde, vatandaşlarımıza bizden de selam götürmenizi, dualarına talip olduğumuzu her bir kardeşime söylemenizi sizlerden özellikle istirham ediyorum." şeklinde konuştu.



Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda olanların hac ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını niyaz eden Erdoğan, konuşmasını, "Hep beraber daha nice bayramlara erişmek temennisiyle, her birinizi Allah'a emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." ifadeleriyle sonlandırdı.Fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve İttifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz."