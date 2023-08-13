Amasya'da Yeşilırmak'a düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Salim Ş. idaresindeki 34 JH 8580 plakalı otomobil, Boraboy Kavşağı Kale Çevriği mevkisinde takla atarak Yeşilırmak'a düştü.



Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile otomobildeki Gazi Kaner K. (8), Zekiye K. (57), Ümit Ş. (20), Güllü Ş. (85) yaralandı.

Yarısı suya batmış araçtan ekipler tarafından çıkarılan ve Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zekiye K, Güllü Ş. ve Salim Ş, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Araç vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.